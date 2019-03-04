Экс-глава Генштаба РФ уверен, что США не вернутся к ДРСМД

Экс-начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский уверен, что Вашингтон не вернется к соблюдению ДРСМД и для Москвы это было бы не логично. Его слова передали РИА Новости.

В понедельник, 4 марта, президент РФ Владимир Путин приостановил действие Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), который СССР и США подписали в декабре 1987 года.

Балуевский отметил наличие в договоре пункта, который определяет порядок выхода страны из документа. Государство может выйти, если того требуют обстоятельства. Сделать это нужно в течение шести месяцев после принятия решения. Экс-военнослужащий уверен, что Вашингтон не вернется к исполнению ДРСМД, а Москве было бы не логично соблюдать условия документа.

Экс-глава Генштаба уверен, что документ «был ущербным для России», потому что в договоре были только два государства, а остальные страны серьезно ушли вперед.