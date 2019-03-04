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17:58   4 Марта 2019
Россия

Инвестиции в РФ за прошлый год выросли на 4,3 %

Инвестиции в РФ за прошлый год выросли на 4,3 %

Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации за минувший, 208 год увеличились на 4,3% по сравнению с 2017 годом. Об этом сказано в оперативном докладе Росстата. Отмечается, что в номинальном выражении объем инвестиций за год составил 17,595 триллиона рублей.

По итогам прошлого года Минэкономразвития страны прогнозировало рост инвестиций на 2,9%. При этом прогноз ведомства по росту инвестиций на текущий год составляет 3,1%.

В феврале официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что борьба с теневой экономикой в России ведется планомерно.

«Это планомерная работа, она ведется», — заметил пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что данная работа ведется по линиям правоохранительных органов, специализированных ведомств, а также по линии правительства.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #экономика #инвестиции

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