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18:09   4 Марта 2019
Весь мир

Индия сбила пакистанский беспилотник

Индия сбила пакистанский беспилотник

Индийские военно-воздушные силы в понедельник, 4 марта, сбили беспилотник, который запустили с территории Пакистана. По информации агентства ANI, пакистанский беспилотник нарушил индийское воздушное пространство около полудня в районе города Биканер. Дрон сбили. Вооруженные силы и власти Индии еще не прокомментировали случившееся. 

Напряженность в диалоге Индии и Пакистана существенно обострилась после атаки смертника, который 14 февраля подорвался рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Погибли 45 человек.

Нью-Дели обвинила Исламабад в поддержке террористов. Индия считает, что глава группировки, член которой подорвался, находится в Пакистане. Исламабад назвал бездоказательными обвинения Нью-Дели.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ввс #индия #пакистан #беспилотник

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