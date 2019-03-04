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18:11   4 Марта 2019
Россия

Минстрой рекомендует внедрить в России видеонаблюдение с распознаванием лиц

Минстрой рекомендует внедрить в России видеонаблюдение с распознаванием лиц

Минстрой порекомендовал внедрить в российских городах интеллектуальные системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомственный проект «Умный город», утвержденный в понедельник.

В документе отмечается, что создание интеллектуальных систем видеослежения повысит уровень раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи. Стандарт также предусматривает систему информирования о чрезвычайных ситуациях через смартфоны. Система рассчитана на региональные административные центры и населенные пункты с численностью более 100 тысяч человек, но может быть реализована и в менее заселенных городах.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Мероприятие направлено на цифровизацию городской среды. 

Московские приставы уже научились активно использовать «умные камеры» и уже разыскивают должников с помощью уличного видеонаблюдения, показывая неплохой результат. В январе мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице внедряется видеосистема интеллектуального распознавания лиц, к которой будут подключены уличные камеры. В этом году на московских улицах появится более семи тысяч камер уличного наблюдения, часть которых подключена к системе и сможет определять личность человека по лицу. Виденаблюдение будет осуществляться над муниципальными объектами: поликлиниками, школами, детскими садами и в подъездах жилых домов. Сейчас на московских улицах установлено 167 тысяч видеокамер, но к концу года планируется увеличить их число до 174 тысяч.

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Автор: Александра Леснова
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