Деревня хоббитов появилась в Подмосковье

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило об открытии под Можайском экоотеля «Хоббитлэнд», сделанного по мотивам произведений писателя Джона Р. Р. Толкина.

Гостиница находится в лесу в 10 минутах езды от города. Пока что в деревне всего семь домиков, похожих на норы хоббитов из произведений писателя. Автор идеи и совладелец проекта Арсен Алавердян к лету этого года обещал увеличить количество домов до 15-ти. К этому времени обещают построить таверну.

В каждом доме есть дровяная печь, деревянная посуда, туалет и умывальник. Воду придется набирать в источнике на территории экоотеля. По словам Алавердяна, гостиница подойдет тем, кто хочет уединиться с природой.

Ожидается, что здесь пройдет фестиваль ролевиков.