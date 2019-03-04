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17:48   4 Марта 2019
Россия

Деревня хоббитов появилась в Подмосковье

Деревня хоббитов появилась в Подмосковье

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило об открытии под Можайском экоотеля «Хоббитлэнд», сделанного по мотивам произведений писателя Джона Р. Р. Толкина.

Гостиница находится в лесу в 10 минутах езды от города. Пока что в деревне всего семь домиков, похожих на норы хоббитов из произведений писателя. Автор идеи и совладелец проекта Арсен Алавердян к лету этого года обещал увеличить количество домов до 15-ти. К этому времени обещают построить таверну.

В каждом доме есть дровяная печь, деревянная посуда, туалет и умывальник. Воду придется набирать в источнике на территории экоотеля. По словам Алавердяна, гостиница подойдет тем, кто хочет уединиться с природой.

Ожидается, что здесь пройдет фестиваль ролевиков.

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Автор: Павел Никифоров
#подмосковье #хоббиты #можайск

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