Киевские СМИ сообщили о переходе на сторону Украины женщины-танкиста Светланы Дрюк (другой вариант ее фамилии — Дубина).

Как указывают масс-медиа, командир женского танкового экипажа Светлана Дрюк, снимавшаяся в фильме «Ополченка» компании «Лугафильм», покинула воинскую часть под предлогом лечения, однако на самом деле украинские спецслужбы переправили ее на сопредельную территорию.

Отмечается, что женщина пошла на предательство из-за чувств к украинскому разведчику. Детей 40-летней Дрюк вывезли на подконтрольную Киеву территорию. Перебежчице пообещали возможность служить в ВСУ, а взамен она сообщила о готовности свидетельствовать в Гаагском трибунале против своих бывших товарищей.

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай побеседовал с военкором Федерального агентства новостей о предательстве Дрюк.

По его словам, ничего удивительного тут нет и если говорить о переходах на сторону противника, то здесь «счет 10-1 в нашу пользу».

Глава СДД напомнил о случаях, когда военные различных украинских структур переходили и переходят на сторону ДНР и подчеркнул, что в 2014–2015 году эти переходы были массовыми. В настоящее время это происходит редко и громко не афишируется. Любая гражданская война характерна тем, что большие массы людей кочуют из одного лагеря в другой, отметил Бородай.

Глава Союза добровольцев отметил, что в случае с Дрюк явно имел место шантаж родственниками и детьми. Пребывание женщин на войне нежелательно, выразил мнение он. При проявлении реальной угрозы женская психика часто ломается, поэтому ее легче шантажировать.

Судя по интервью Светланы украинским СМИ, она попала именно в такую «медовую ловушку», заключил Бородай.