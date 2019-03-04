Лондон ошибся с фотографией Солсбери в «годовщину» отравления Скрипалей
Офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй опубликовал фотографию не того английского города, в публикации в Twitter, приуроченной к «годовщине» отравления бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля.
Под изображением зеленых деревьев, реки и шпиля британского города Бат в Twitter-аккаунте Мэй красовалась надпись: «Солсбери так хорошо сопротивлялся такому безрассудному инциденту, что говорит о решимости, терпимости и позитивном настрое общества».
«Это была ошибка, которая сейчас исправлена», — заявила британский премьер, когда ее спросили фотоснимке во время посещения Солсберийского собора.
Отношения РФ и Великобритании ухудшились после того, как Лондон обвинил Москву в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в марте прошлого года. Никаких доказательств обвинений британская сторона не привела.