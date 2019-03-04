 Лондон ошибся с фотографией Солсбери в «годовщину» отравления Скрипалей

Офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй опубликовал фотографию не того английского города, в публикации в Twitter, приуроченной к «годовщине» отравления бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля.

Под изображением зеленых деревьев, реки и шпиля британского города Бат в Twitter-аккаунте Мэй красовалась надпись: «Солсбери так хорошо сопротивлялся такому безрассудному инциденту, что говорит о решимости, терпимости и позитивном настрое общества».

«Это была ошибка, которая сейчас исправлена», — заявила британский премьер, когда ее спросили фотоснимке во время посещения Солсберийского собора.