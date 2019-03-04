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17:39   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Белоруссия отменила ограничение на число сотрудников посольства США

Белоруссия отменила ограничение на число сотрудников посольства США

Белорусское министерство иностранных дел в понедельник,  4 марта, сообщило, что Минск отменил ограничения на число сотрудников посольства США, которые действовали с 2008 года. Американскую сторону официально проинформировали о решении Минска в ходе встречи министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с делегацией США во главе с заместителем помощника госсекретаря Джорджем Кентом​​​.

«Надеемся, что данный шаг поспособствует дальнейшей нормализации отношений между Минском и Вашингтоном», — добавили в МИД.

Стороны не только обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений, но и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Посольство США в Минске уточнило, что сейчас в Белоруссии работают шесть американских дипломатов во главе с временным поверенным.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #мид #посольство #белоруссия

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