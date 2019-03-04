ЕК надеется на переговоры с РФ по «Северному потоку-2»

Глава комитета Еврокомиссии по энергетики Доминик Ристори заявил, что ЕК готова вести переговоры с Россией по «Северному потоку-2», если получит мандат Совета ЕС. Соответствующий запрос отклонялся в 2017 году.

По словам Ристори, ЕК сделала новый запрос еще в июле 2017 года до того, как были предложены изменения в Газовую директиву ЕС. Если Совет одобрит мандат, то Еврокомиссия готова вести переговоры с Россией по газопроводу.

В частности, ЕК предложила странам Евросоюза добиться заключения с РФ договора о регулировании «Северного потока-2». Таким образом ведомство надеется предоставить контроль Брюсселю над газопроводом и перенести вопрос о его строительстве с уровня Россия-Германия на уровень Россия-Евросоюз.