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17:13   4 Марта 2019
Весь мир

ЕК надеется на переговоры с РФ по «Северному потоку-2»

ЕК надеется на переговоры с РФ по «Северному потоку-2»

Глава комитета Еврокомиссии по энергетики Доминик Ристори заявил, что ЕК готова вести переговоры с Россией по «Северному потоку-2», если получит мандат Совета ЕС. Соответствующий запрос отклонялся в 2017 году.

По словам Ристори, ЕК сделала новый запрос еще в июле 2017 года до того, как были предложены изменения в Газовую директиву ЕС. Если Совет одобрит мандат, то Еврокомиссия готова вести переговоры с Россией по газопроводу.

В частности, ЕК предложила странам Евросоюза добиться заключения с РФ договора о регулировании «Северного потока-2». Таким образом ведомство надеется предоставить контроль Брюсселю над газопроводом и перенести вопрос о его строительстве с уровня Россия-Германия на уровень Россия-Евросоюз.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #еврокомиссия #северный поток

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