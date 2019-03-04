Минприроды сообщает о неутешительном прогнозе по лесным пожарам

Прогнозы по количеству лесных пожаров на территории Российской Федерации в этом году неутешительные. Соответствующее заявление сделал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин журналистам. Он отметил, что в этом году в России очень мало снега. В некоторых регионах на востоке страны, подчеркнул глава ведомства, пожары уже наблюдаются.

«Наш прогноз на это лето неутешительный, к сожалению», — добавил министр.

При этом он подчеркнул, что в министерстве будут стараться завершить к лету приобретение новой техники, чтобы дооснастить его снаряды.