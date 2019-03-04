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17:03   4 Марта 2019
Россия

Путин приостановил выполнение ДРСМД Россией

Путин приостановил выполнение ДРСМД Россией

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Договор был заключен между СССР и США 8 декабря 1987 года. По данным пресс-службы Кремля, указ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США их обязательств по ДРСМД».

Путин также поручил МИД России направить странам-участницам Договора уведомление о приостановлении его выполнения.

Документ ступает в силу со дня его подписания — 4 марта

Вашингтон приостановил выполнение ДРСМД 2 февраля. В ответ Москва зеркально объявила о приостановке своего участия в соглашении. .

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #путин #дрсмд

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