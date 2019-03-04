Британские СМИ развернули кампанию против российских дипломатов во время первой годовщины инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря посольства.

Дипломат утверждает, что единственная цель, которую преследует сейчас антироссийская кампания, начатая британскими СМИ — выставить посольство «токсичным», ограничить его деятельность и создать искусственные препятствия нормальной работе дипломатической миссии в Лондоне. «Годовщина событий в Солсбери — лишь удобный повод для подобных действий», — сообщил дипломат.

Представитель российского посольства считает, что все информационные атаки против России, развязанные в британских медиа, всегда были приурочены к определенным событиям. Он вспомнил, как в 2006 году в связи со смертью отравленного полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко была начата затяжная кампания против РФ, завершившаяся через 10 лет полным засекречиванием информации и неубедительным решением суда по итогам британского «публичного расследования».

«Кстати, в итоговом вердикте слово «вероятно» (likely) встречается 45 раз, «возможно» (possibly) — 11 раз, «наверное» (probably) — 34 раза», — подчеркнул дипломат.

Дипломат утверждает, что следующая кампания против российского представительства в Британии началась в 2011 году: тогда СМИ активизировались в связи с сирийским конфликтом.

«Нас пытались ограничивать в официальных контактах, создать «токсичную» атмосферу вокруг работы дипмиссии»

Британская сторона использовала различные дипломатические маневры, о которых пресс-секретарю российского посольства «не хочется говорить», но которые «не делают чести» Великобритании.

Следующая стадия информационной кампании против России началась в 2014 году и связана с событиями, произошедшими на Украине. Дипломат утверждает, что представители НАТО коллективно игнорировали приемы в лондонском посольстве РФ, а министерство обороны Великобритании даже не удосужилось поприсутствовать на церемонии награждения британских ветеранов Северных конвоев медалями Ушакова. Он напомнил, что в 2016 году после проведения референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, некоторые СМИ попытались связать его итоги с очередным «российским вмешательством».

«Всю абсурдность подобных обвинений продемонстрировала сама жизнь: спустя более чем два года после голосования страна продолжает оставаться расколотой по «европейскому вопросу», — считает дипломат.

В настоящее время причинами антироссийских информационных кампаний стали два события: годовщина отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также скандал в рядах парламентской оппозиции, связанный с антисемитскими высказываниями некоторых сторонников Лейбористской партии, с которой связывают Россию. В очередной раз, но безуспешно, в Британии пытаются обнаружить вездесущий «российский след».

«С момента инцидента с российскими гражданами Сергеем и Юлией Скрипалями прошел уже год, однако британские власти до сих пор не могут внятно объяснить, что же там произошло в действительности», — прокомментировал пресс-секретарь посольства отравление россиян в Солсбери.

Представитель посольства считает, что британский истеблишмент и пресса перешли к новым информационным атакам в адрес посольства и лично посла Александра Яковенко, чтобы отвлечь внимание граждан своей страны от явных нестыковок в деле Скрипалей и от неудачно складывающихся переговоров по Brexit.