Ливан удивило нежелание мирового сообщества помочь сирийским беженцам
Ливанский лидер Мишель Аун в понедельник, 4 марта, заявил, что Бейрут не понимает, почему мировое сообщество не помогает процессу возвращения сирийских беженцев из республики на родину. Президент встречался с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и сообщил итоги беседы.
«Ливан удивила международная позиция», — сказал Мишель Аун.
Мировое сообщество не только не принимает сирийских беженцев, но и не помогает Ливану вернуть обратно в САР, объяснил президент в ходе встречи маронитской делегацией в Бейруте. Ливан продолжает придерживаться независимой позиции в этом вопросе.
اطّلعوا على دعوتنا إلى تقديم الطلبات لدعم جهود المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في لبنان. ويتمحور تركيز هذه الدعوة حول حقوق مثليي الجنس والمزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وحرية التعبير وحرية وسائل الإعلام. https://t.co/11KeHDO8Nt pic.twitter.com/BaeQHKbQaP— EUinLebanon (@EUinLebanon) 1 марта 2019 г.