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 Ливан удивило нежелание мирового сообщества помочь сирийским беженцам

Ливан удивило нежелание мирового сообщества помочь сирийским беженцам
17:22   4 Марта 2019
Весь мир

Ливан удивило нежелание мирового сообщества помочь сирийским беженцам

Ливан удивило нежелание мирового сообщества помочь сирийским беженцам

Ливанский лидер Мишель Аун в понедельник, 4 марта, заявил, что Бейрут не понимает, почему мировое сообщество не помогает процессу возвращения сирийских беженцев из республики на родину. Президент встречался с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини​​​ и сообщил итоги беседы.

«Ливан удивила международная позиция», — сказал Мишель Аун.

Ливан удивило нежелание мирового сообщества помочь сирийским беженцам

Мировое сообщество не только не принимает сирийских беженцев, но и не помогает Ливану вернуть обратно в САР, объяснил президент в ходе встречи маронитской делегацией в Бейруте. Ливан продолжает придерживаться независимой позиции в этом вопросе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #беженцы #общество #ливан

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