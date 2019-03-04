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17:20   4 Марта 2019
Россия

«Единая Россия» предложила упростить парковку для инвалидов

«Единая Россия» предложила упростить парковку для инвалидов

Депутаты партии «Единая Россия» внесут в Госдуму поправку, которая разрешает инвалидам бесплатно парковаться в специальных зонах в любом городе РФ на основании данных из электронного реестра без предоставления документов в бумажном виде.

Об этом рассказал координатор партийного проекта «Единая страна - доступная среда», зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Терентьев объяснил, что сейчас инвалиды при выезде за пределы своего региона лишаются возможности припарковаться на специальном месте, если сведения о его машине не включены в реестр данного региона. Единороссы планируют избавить людей от этих неудобств.

Фракция подготовила поправку, дающую инвалиду право бесплатно парковать свою машину на специальных местах в любом городе России.

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Автор: Ольга Шпакова
#госдума #парковка #инвалиды #единая россия

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