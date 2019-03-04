«Единая Россия» предложила упростить парковку для инвалидов

Депутаты партии «Единая Россия» внесут в Госдуму поправку, которая разрешает инвалидам бесплатно парковаться в специальных зонах в любом городе РФ на основании данных из электронного реестра без предоставления документов в бумажном виде.

Об этом рассказал координатор партийного проекта «Единая страна - доступная среда», зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Терентьев объяснил, что сейчас инвалиды при выезде за пределы своего региона лишаются возможности припарковаться на специальном месте, если сведения о его машине не включены в реестр данного региона. Единороссы планируют избавить людей от этих неудобств.

Фракция подготовила поправку, дающую инвалиду право бесплатно парковать свою машину на специальных местах в любом городе России.