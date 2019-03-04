Госдума может рассмотреть закон об «ипотечных каникулах» в марте

Государственная Дума уже в марте может рассмотреть в I чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Его внесли спикеры обеих палат парламента.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Он отметил, что законопроект направлен на рассылку до 18 марта.

В минувшем декабре Центробанк предложил «ипотечные каникулы» в виде отсрочки платежей при наступления сложной ситуации: если заемщик тяжело заболел или потерял работу, а его платежи превышают 50% текущего дохода. При этом инициативу не поддержали крупнейшие банки России.

«В марте, скорее всего, мы рассмотрим его в первом чтении на заседании Госдуме», — отметил Жуков.

Вопросы законодательного предоставления ипотечных каникул людям, которые попали в сложные обстоятельства, поднимал Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля.