ЕК надеется, что изменения в Газовой директиве заработают до завершения «Северного потока-2»

Еврокомиссия надеется, что поправки в Газовую директиву Евросоюза заработают до того, как завершится строительство «Северного потока-2». Об этом заявил глава ЕК по энергетике Доминик Ристори.

В ноябре 2017 ЕК предложила правки в Газовую директиву ЕС. Изменения нужны, чтобы некоторые нормы энергетического законодательства применялись ко всем газопроводам на территории Европы.

Поправки в первую очередь коснулись бы «Северного потока-2». Существует несколько исключений в новых правилах, согласно которым имеется разделение на новый газопровод или уже действующий.

«Северный поток-2» — проект газопровода, идущий от берегов России в Балтийском море к Германии.