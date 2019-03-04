Опубликовано фото упавшего в Польше МиГ-29
Истребитель Миг-29 упал в окрестностях польской деревни Држич в Венгровском повяте, в 70 километрах от Варшавы. Пилот, по информации местных СМИ катапультировался и выжил. Его нашли и госпитализировали. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Местная служба спасения опубликовала в Facebook снимок с места крушения авиалайнера.
В публикации отмечается, что самолет полностью уничтожен. В настоящее время пожарники тушат пожар. О состоянии пилота пока ничего неизвестно.