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Опубликовано фото упавшего в Польше МиГ-29

Опубликовано фото упавшего в Польше МиГ-29

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17:02   4 Марта 2019
Медиа

Опубликовано фото упавшего в Польше МиГ-29

Опубликовано фото упавшего в Польше МиГ-29

Истребитель Миг-29 упал в окрестностях польской деревни Држич в Венгровском повяте, в 70 километрах от Варшавы. Пилот, по информации местных СМИ катапультировался и выжил. Его нашли и госпитализировали. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Местная служба спасения опубликовала в Facebook снимок с места крушения авиалайнера. 

В публикации отмечается, что самолет полностью уничтожен. В настоящее время пожарники тушат пожар. О состоянии пилота пока ничего неизвестно.

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Автор: Алла Ларионова
#польша #самолет #крушение #миг-29

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