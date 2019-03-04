США отрабатывают быстрое развертывание ПРО THAAD в Израиле

Армия обороны Израиля в понедельник, 4 марта, сообщила, что американские войска отрабатывают быстрое развертывание систем противоракетной обороны THAAD. По информации израильской армии, переброска одного из самых совершенных комплексов ПРО, которые есть на вооружении США, не относится «ни к каким конкретным текущим событиям».

«Европейское командование США развертывает в Израиле системы ПРО THAAD, чтобы реализовать совместную оперативную концепцию», — добавили в армии.

Цель — отработать быстрое развертывание противоракетного комплекса THAAD по всему миру. Израиль поблагодарил США за учения. Иерусалим считает, что маневры позволят лишний раз отработать интеграцию средств американских ПВО в израильскую эшелонированную противоракетную оборону.