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16:51   4 Марта 2019
Весь мир

США отрабатывают быстрое развертывание ПРО THAAD в Израиле

США отрабатывают быстрое развертывание ПРО THAAD в Израиле

Армия обороны Израиля в понедельник, 4 марта, сообщила, что американские войска отрабатывают быстрое развертывание систем противоракетной обороны THAAD. По информации израильской армии, переброска одного из самых совершенных комплексов ПРО, которые есть на вооружении США, не относится «ни к каким конкретным текущим событиям».

«Европейское командование США развертывает в Израиле системы ПРО THAAD, чтобы реализовать совместную оперативную концепцию», — добавили в армии.

США отрабатывают быстрое развертывание ПРО THAAD в Израиле

Цель — отработать быстрое развертывание противоракетного комплекса THAAD по всему миру. Израиль поблагодарил США за учения. Иерусалим считает, что маневры позволят лишний раз отработать интеграцию средств американских ПВО в израильскую эшелонированную противоракетную оборону.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #про #израиль #thaad

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