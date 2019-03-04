Беглов предложил направить сэкономленные деньги на обновление уличного освещения

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства предложил направить сэкономленные на ремонте телебашни деньги на обновление уличной подсветки. Об этом пишут «Невские новости».

Заседание прошло в понедельник, 4 марта. Обсуждалась инвентаризация учреждений, инвестпрограмм и обоснованность бюджетных трат.

Беглов поддержал предложение об отказе от ненужных трат ГУП «Ленсовет» на ремонт подсветки телебашни. Сэкономленные деньги пойдут на ремонт освещения в нескольких районах Петербурга.

Врио губернатора спросил о ходе работы по переоценке затрат в сфере энергетики у вице-губернатора Максима Шаскольского. По словам политика, на ремонт подсветки телебашни вместо отведенных 132 миллионов рублей нужны всего 16 миллионов.

Уличную подсветку обновят в Колпинском, Пушкинском, Курортном и Красносельском районах. Список сформирован на основе обращений граждан.

Беглов поставил задачу пересмотреть распределение бюджета 29 ноября прошлого года.