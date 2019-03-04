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16:25   4 Марта 2019
Россия

Беглов предложил направить сэкономленные деньги на обновление уличного освещения

Беглов предложил направить сэкономленные деньги на обновление уличного освещения

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства предложил направить сэкономленные на ремонте телебашни деньги на обновление уличной подсветки. Об этом пишут «Невские новости».

Заседание прошло в понедельник, 4 марта. Обсуждалась инвентаризация учреждений, инвестпрограмм и обоснованность бюджетных трат.

Беглов поддержал предложение об отказе от ненужных трат ГУП «Ленсовет» на ремонт подсветки телебашни. Сэкономленные деньги пойдут на ремонт освещения в нескольких районах Петербурга.

Врио губернатора спросил о ходе работы по переоценке затрат в сфере энергетики у вице-губернатора Максима Шаскольского. По словам политика, на ремонт подсветки телебашни вместо отведенных 132 миллионов рублей нужны всего 16 миллионов.

Уличную подсветку обновят в Колпинском, Пушкинском, Курортном и Красносельском районах. Список сформирован на основе обращений граждан.

Беглов поставил задачу пересмотреть распределение бюджета 29 ноября прошлого года.

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Автор: Павел Никифоров
#петербург #беглов #освещение

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