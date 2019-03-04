Участники The Prodigy подтвердили смерть вокалиста Кита Флинта

Коллектив группы Prodigy подтвердил информацию о том, что их вокалист Кит Флинт умер. Полицейские нашли тело 49-летнего музыканта дома в графстве Эссекс. В местном полицейском управлении уточнили, что смерть не расценивается как подозрительная. Коронер изучит обстоятельства смерти Флинта после получения от полиции нужной документации.

Группа сделала официальное заявление, в котором говорится, что все ее члены с грустью подтверждают факт смерти Флинта. Коллектив отметил, что музыкант был новатором и настоящей легендой.

Создатель и участник группы Лиэм Хоулетт продублировал подтверждение смерти Флинта в соцсетях. Он написал, что не может поверить в его уход и его сердце разбито.

Информация о смерти Флинта появилась в СМИ ранее в понедельник, 4 марта. Как писали зарубежные масс-медиа, музыканта обнаружили в собственном доме без сознания, но к приезду скорой помощи он скончался.