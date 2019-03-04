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16:28   4 Марта 2019
Весь мир

ЕС расширил санкции против Сирии

ЕС расширил санкции против Сирии

Евросоюз расширил список санкции против Сирии, включив в него еще семь должностных лиц из сирийского правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС, в котором сегодня были опубликованы соответствующие приказы.

В документе отмечается, что ограничительные меры приняты «с учетом серьезности ситуации в Сирии» и связаны с недавними назначениями сирийских министров и изменениями в составе губернаторов республики. 

В своей политике Европейский союз использует санкции в качестве ограничительных мер, но рассматривает их как последний инструмент внешней политики для достижения собственных целей. Евросоюз, в отличие от США, не располагает достаточными военными ресурсами для достижения своих интересов подобными механизмами и полагается на военную мощь НАТО. Поэтому возможное ограничение торговли и другие экономические санкции служат дополнительным стимулом к выполнению требований для страны или лица, в отношении которого вводятся санкции. Евросоюз представляет объединение 28 государств и обладает большими возможностями для согласования и лоббирования необходимых решений на других международных площадках. 

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Автор: Александра Леснова
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