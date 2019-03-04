Польшу обвинили в расколе Европы из-за РФ

Журналист немецкого издания Neues Deutschland Феликс Яйтнер обвинил Польшу в расколе Европы. По мнению автора статьи, поведение Варшавы в НАТО, направленное на «запугивание» России, которое наносит ущерб единству европейского сообщества.

Яйтнер подчеркивает, что польская сторона действует как «образцовый член» Североатлантического альянса. Отмечается, что на протяжении нескольких лет правительству этой страны удается удерживать военные расходы на уровне двух процентов ВВП, а все партии неустанно поддерживают увеличение этой статьи в бюджете.

«Цель запланированного наращивания вооружений настолько же проста, насколько и неверна: запугать врага — в данном случае Российскую Федерацию», — отмечает автор Neues Deutschland.

Яйнтер также подчеркивает, что суммарно члены блока расходовали на оборону 900 миллиардов долларов. При этом, напоминает он, американский лидер Дональд Трамп существенно увеличил военный бюджет США в прошлом году.