Стала известна причина смерти рэпера Децла

Децл умер в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствуют официальные результаты судебно-медицинской экспертизы.

Напомним: Кирилл Толмацкий, известный как рэп-исполнитель Децл, умер от остановки сердца в воскресенье 3 февраля. Трагедия случилась ночью, во время концерта в Ижевске. Толмацкий почувствовал себя плохо после выступления. Очевидцы вызвали скорую, но к приезду врачей музыкант уже скончался от остановки сердца.