Экс-дипломата из Канады обвиняют в шпионаже в Китае

Гражданин Канады Майкл Ковриг нарушал законы Китая с 2017 года, действовал как шпион, похищая содержащую государственную тайну информацию. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на власти КНР.

Ранее стал известно, что бывший канадский дипломат, который в настоящее время сотрудничает с «Международной кризисной группой» (ICG), был задержан в Китае по подозрению в подрыве национальной безопасности. В 2014–2016 годах Майкл Ковриг был вице-консулом посольства Канады в Пекине, после он занимал пост консула в генеральном консульстве страны в Гонконге. По аналогичному подозрению задержали еще одного канадского гражданина – бизнесмена Майкла Спэйвора.

Ряд СМИ предполагают, что арест канадских граждан проведен в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу американской стороны.