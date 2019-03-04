Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Единая Россия» предложила упростить парковку для инвалидов

«Единая Россия» предложила упростить парковку для инвалидов

 Милонов: Навальному платят за посаженных сторонников

Милонов: Навальному платят за посаженных сторонников
Опубликовано фото упавшего в Польше МиГ-29

Опубликовано фото упавшего в Польше МиГ-29

 Польшу обвинили в расколе Европы из-за РФ

Польшу обвинили в расколе Европы из-за РФ
Минприроды сообщает о неутешительном прогнозе по лесным пожарам

Минприроды сообщает о неутешительном прогнозе по лесным пожарам

 Ливан удивило нежелание мирового сообщества помочь сирийским беженцам

Ливан удивило нежелание мирового сообщества помочь сирийским беженцам
«Единая Россия» предложила упростить парковку для инвалидов

«Единая Россия» предложила упростить парковку для инвалидов

 Милонов: Навальному платят за посаженных сторонников

Милонов: Навальному платят за посаженных сторонников
Опубликовано фото упавшего в Польше МиГ-29

Опубликовано фото упавшего в Польше МиГ-29

 Польшу обвинили в расколе Европы из-за РФ

Польшу обвинили в расколе Европы из-за РФ
Минприроды сообщает о неутешительном прогнозе по лесным пожарам

Минприроды сообщает о неутешительном прогнозе по лесным пожарам

 Ливан удивило нежелание мирового сообщества помочь сирийским беженцам

Ливан удивило нежелание мирового сообщества помочь сирийским беженцам
16:06   4 Марта 2019
Весь мир

Экс-дипломата из Канады обвиняют в шпионаже в Китае

Экс-дипломата из Канады обвиняют в шпионаже в Китае

Гражданин Канады Майкл Ковриг нарушал законы Китая с 2017 года, действовал как шпион, похищая содержащую государственную тайну информацию. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на власти КНР.

Ранее стал известно, что бывший канадский дипломат, который в настоящее время сотрудничает с «Международной кризисной группой» (ICG), был задержан в Китае по подозрению в подрыве национальной безопасности. В 2014–2016 годах Майкл Ковриг был вице-консулом посольства Канады в Пекине, после он занимал пост консула в генеральном консульстве страны в Гонконге. По аналогичному подозрению задержали еще одного канадского гражданина – бизнесмена Майкла Спэйвора.

Ряд СМИ предполагают, что арест канадских граждан проведен в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу американской стороны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#китай #канада #шпионаж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...