Масштабные учения ЦВО прошли в трех регионах России

Около девяти тысяч военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) поучаствовали в масштабных учениях с привлечением более тысячи единиц техники.

Маневры проходили параллельно в трех регионах России — Челябинской, Оренбургской и Кемеровской областях. В учениях ЦВО были задействованы боевые вертолеты, самолеты и беспилотники, зенитные установки, самоходные гаубицы и системы залпового огня.

В ходе учений воздушная и наземная разведка передавала мотострелковым и танковым подразделениям данные о расположении условного противника. На военных полигонах прошли стрельбы с участием 130 танков Т-72, реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», а также дивизионной самоходной гаубице «Мста-с».

Бомбардировщики Су-24М и ударные вертолеты Ми-8 участвовали в воздушных маневрах.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее распорядился провести множество тактических учений в 2019 году. Указ главы Минобороны призван регулярно и планомерно повышать квалификацию кадров. В условиях, максимально приближенных к реальным, российские военные совершенствуют боевые навыки, что позволяет поднять обороноспособность государства.

Ранее Шойгу на селекторном совещании Минобороны РФ рассказал, что в 2019 году на оснащение Вооруженных сил России планируется потратить более 1,44 триллиона рублей. По словам главы оборонного ведомства, доля современного вооружения к концу 2019 года должна составить 67%.