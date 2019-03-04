Россельхознадзор усилено проверяет производителя сыра из Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ в понедельник, 4 марта, ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, которую изготавливает могилевская молочная компания «Бабушкина крынка». По информации Россельхознадзора, в сыре компании обнаружили противогрибковый препарат натамицин.

«Компания нарушила ветеринарно-санитарные требования Евразийского экономического союза и РФ», — добавили в ведомстве.

Натамицин — противогрибковый препарат, который используют при лечении и профилактики неинвазивного кандидоза кишечника, инфекций кожи и слизистых оболочек. Однако препарат также используют в качестве консерванта — пищевая добавка E235, препятствующая размножению плесени и грибков. Добавка нетоксична, но при высоких концентрациях вызывает тошноту, рвоту и диарею.