Россельхознадзор усилено проверяет производителя сыра из Белоруссии
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ в понедельник, 4 марта, ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, которую изготавливает могилевская молочная компания «Бабушкина крынка». По информации Россельхознадзора, в сыре компании обнаружили противогрибковый препарат натамицин.
«Компания нарушила ветеринарно-санитарные требования Евразийского экономического союза и РФ», — добавили в ведомстве.
Натамицин — противогрибковый препарат, который используют при лечении и профилактики неинвазивного кандидоза кишечника, инфекций кожи и слизистых оболочек. Однако препарат также используют в качестве консерванта — пищевая добавка E235, препятствующая размножению плесени и грибков. Добавка нетоксична, но при высоких концентрациях вызывает тошноту, рвоту и диарею.
Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусского предприятияhttps://t.co/0inRgLjqeD— Пресс-служба Россельхознадзора (@fsvps) 4 марта 2019 г.