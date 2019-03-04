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Опубликовано фото упавшего в Польше МиГ-29

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15:47   4 Марта 2019
Весь мир

Видео убийства замдиректора энергетической компании Орска появилось в сети

Видео убийства замдиректора энергетической компании Орска появилось в сети

Видеоролик убийства 38-летнего заместителя директора энергетической компании в Орске Дмитрия Шевелева появился в интернете. На кадрах видно, как киллер подстерег мужчину на первом этаже возле лифта.

После первого выстрела Шевелев попытался убежать вверх по лестнице, но нападавший выстрелил еще раз. После этого киллер уходит, но возвращается вновь для «контрольного выстрела».

От полученных ранений топ-менеджер погиб на месте. Преступник скрылся. Полицию вызвали услышавшие шум соседи. На месте ЧП криминалисты нашли улики, какие именно, не сообщается

Следственный комитет возбудил по факту убийства уголовное дело.

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Автор: Арсений Аскольский
#убийство #оренбург #шевелев

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