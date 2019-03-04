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15:47   4 Марта 2019
Россия

Путин назначил нового посла РФ в Гвинее и Сьерра-Леоне

Путин назначил нового посла РФ в Гвинее и Сьерра-Леоне

Российский лидер Владимир Путин назначил Вадима Разумовского чрезвычайным и полномочным послом в Гвинее и Сьерра-Леоне по совместительству.

Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном портале правовой информации. Первым указом Путин назначил Разумовского чрезвычайным и полномочным послом России в Гвинейской Республике. Следующим указом российский президент назначил его послом РФ в Сьерра-Леоне по совместительству.

Третьим указом глава государства снял с должности предыдущего посла этих стран Александра Брегадзе.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #посол #гвинея

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