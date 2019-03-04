Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

Порядка 60% жителей Украины уверены, что за год экономическая ситуация в стране стала хуже. Такие результаты исследования приведены социологической группой «Рейтинг» на ее официальном сайте.

«Только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение на Украине улучшилось», — отмечают социологи.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января текущего года составляет 114 долларов. Соответствующие показатели заложены в госбюджет на следующий год.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Юрий Одарченко недавно попытался заверить общественность в том, что украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне постоянного роста тарифов, налогов и увеличения стоимости продуктов.