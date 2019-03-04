Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Стала известна причина смерти рэпера Децла

Стала известна причина смерти рэпера Децла

 Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле
Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

 Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием
Чижов: ЕС не сможет удержать позиции в Африке без России

Чижов: ЕС не сможет удержать позиции в Африке без России

 Экс-дипломата из Канады обвиняют в шпионаже в Китае

Экс-дипломата из Канады обвиняют в шпионаже в Китае
Стала известна причина смерти рэпера Децла

Стала известна причина смерти рэпера Децла

 Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле
Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

 Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием
Чижов: ЕС не сможет удержать позиции в Африке без России

Чижов: ЕС не сможет удержать позиции в Африке без России

 Экс-дипломата из Канады обвиняют в шпионаже в Китае

Экс-дипломата из Канады обвиняют в шпионаже в Китае
16:00   4 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

Порядка 60% жителей Украины уверены, что за год экономическая ситуация в стране стала хуже. Такие результаты исследования приведены социологической группой «Рейтинг» на ее официальном сайте.

«Только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение на Украине улучшилось», — отмечают социологи.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января текущего года составляет 114 долларов. Соответствующие показатели заложены в госбюджет на следующий год.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Юрий Одарченко недавно попытался заверить общественность в том, что украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне постоянного роста тарифов, налогов и увеличения стоимости продуктов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#украина #опрос #политика #уровень жизни

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...