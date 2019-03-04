Представители РФ и США обсудили итоги прошедшего саммита США-КНДР

Москва и Вашингтон считают, что стоит продолжать координировать действия в вопросе, который касается Корейского полуострова. Представители двух стран обсудили прошедший на прошлой неделе в Ханое саммит.

Напомним, 27-28 февраля во вьетнамском Ханое прошел саммит США-КНДР, центральной темой которого стала денуклеаризация Корейского полуострова. Многие были уверены, что по итогам мероприятия будет подписана совместная декларация о формальном прекращении Корейской войны, но переговоры лидеров двух стран обошлись без подписания документов.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры сдвинулись и продолжатся на уровне экспертов.

4 марта прошли консультации посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистрова и заместителя госсекретаря США Марка Ламберта. Дипломаты поговорили об итогах саммита и о перспективах процесса урегулирования ситуации.