Чижов: ЕС не сможет удержать позиции в Африке без России

Руководство ведущих стран Евросоюза стало задумываться над новым форматом сотрудничества в Европе. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов 1 марта в ходе IV Дельфийского экономического Форума.

Как отметил российский постпред, странам-членам Евросоюза важно помнить, что удержать свои позиции на фоне растущих экономических гигантов в Азии, в Латинской Америке и Африке они смогут только в случае, если если будут прислушиваться, что говорит Россия о формировании общего экономического и гуманитарного евразийского пространства.

Отстаивать «европейскую цивилизацию» можно лишь опираясь на один из ее несущих столпов – Россию, подчеркнул Чижов.

Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин выразил мнение, что посреднические усилия России в Центральноафриканской республике являются позитивным сигналом всем странам Африки.

Напомним, что в октябре 2019 года состоится саммит Россия-Африка. Указ о подготовке экономического форума подписал президент России Владимир Путин. Мероприятие посетят главы африканских стан, представители международного бизнеса и заинтересованные в интеграции стороны.