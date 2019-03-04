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16:07   4 Марта 2019
Весь мир

Чижов: ЕС не сможет удержать позиции в Африке без России

Чижов: ЕС не сможет удержать позиции в Африке без России

Руководство ведущих стран Евросоюза стало задумываться над новым форматом сотрудничества в Европе. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов 1 марта в ходе IV Дельфийского экономического Форума.

Как отметил российский постпред, странам-членам Евросоюза важно помнить, что удержать свои позиции на фоне растущих экономических гигантов в Азии, в Латинской Америке и Африке они смогут только в случае, если если будут прислушиваться, что говорит Россия о формировании общего экономического и гуманитарного евразийского пространства.

Отстаивать «европейскую цивилизацию» можно лишь опираясь на один из ее несущих столпов – Россию, подчеркнул Чижов.

Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин выразил мнение, что посреднические усилия России в Центральноафриканской республике являются позитивным сигналом всем странам Африки.

Напомним, что в октябре 2019 года состоится саммит Россия-Африка. Указ о подготовке экономического форума подписал президент России Владимир Путин. Мероприятие посетят главы африканских стан, представители международного бизнеса и заинтересованные в интеграции стороны.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ес #политика #африка

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