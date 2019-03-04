Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

Мероприятие «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране» пройдет в 2019 году в восьми городах страны.

Целью форума, организованного информационной группой ComNews, является установление диалога между федеральными и местными властями, в ходе которого стороны обмениваются практиками и договариваются об открытии успешных региональных проектов в разных субъектах РФ. Мероприятие посвящено изучению передового опыта городов и стран мира, формулированию потребностей и задач для IT-сферы и телевидения. Важной частью форума является и поиск новых возможностей для создания государственно-частных партнерств.

Ближайший бизнес-форум пройдет 23 апреля в Казани: на мероприятии будут обсуждаться вопросы построения цифровой инфраструктуры для создания «Умного города». В Татарстане реализовано уже немало инновационных проектов: в 2017 году здесь была создана рабочая группа «Цифровой Татарстан» и разработана структура цифрового преобразования республики. В дальнейшем форум пройдет в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Сочи, Севастополе и Москве.

На форум приглашаются как представители федеральной и региональной власти, так и сотрудники IT-компаний, разработчики и журналисты.