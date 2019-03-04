Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

 Путин назначил нового посла РФ в Гвинее и Сьерра-Леоне

Путин назначил нового посла РФ в Гвинее и Сьерра-Леоне
Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

 Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием
Представители РФ и США обсудили итоги прошедшего саммита США-КНДР

Представители РФ и США обсудили итоги прошедшего саммита США-КНДР

 Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию

Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию
Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

 Путин назначил нового посла РФ в Гвинее и Сьерра-Леоне

Путин назначил нового посла РФ в Гвинее и Сьерра-Леоне
Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

 Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием
Представители РФ и США обсудили итоги прошедшего саммита США-КНДР

Представители РФ и США обсудили итоги прошедшего саммита США-КНДР

 Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию

Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию
16:00   4 Марта 2019
Россия

Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

Мероприятие «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране» пройдет в 2019 году в восьми городах страны.

Целью форума, организованного информационной группой ComNews, является установление диалога между федеральными и местными властями, в ходе которого стороны обмениваются практиками и договариваются об открытии успешных региональных проектов в разных субъектах РФ. Мероприятие посвящено изучению передового опыта городов и стран мира, формулированию потребностей и задач для IT-сферы и телевидения. Важной частью форума является и поиск новых возможностей для создания государственно-частных партнерств.

Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

Ближайший бизнес-форум пройдет 23 апреля в Казани: на мероприятии будут обсуждаться вопросы построения цифровой инфраструктуры для создания «Умного города». В Татарстане реализовано уже немало инновационных проектов: в 2017 году здесь была создана рабочая группа «Цифровой Татарстан» и разработана структура цифрового преобразования республики. В дальнейшем форум пройдет в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Сочи, Севастополе и Москве.

На форум приглашаются как представители федеральной и региональной власти, так и сотрудники IT-компаний, разработчики и журналисты.

Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #форум #казань #новости #общество #инновации #умный город

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...