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17:11   4 Марта 2019
Россия

Милонов: Навальному платят за посаженных сторонников

Милонов: Навальному платят за посаженных сторонников

Пятерых сотрудников созданного блогером Алексеем Навальным так называемого Фонда борьбы с коррупцией вызвали на допрос по делу об отказе удалить из интернета «расследование» о Дмитрии Медведеве. Напомним, постановление об изъятии фильма из сети вынес Люблинский суд Москвы в 2017 году.  

Ранее в розыск из-за отказа исполнить решение суда был объявлен бывший директор ФБК Роман Рубанов. Видео было загружено с аккаунта, принадлежащего самому Навальному. А он, судя по признанию, удалять ничего не намерен. 

«Я что хочу хочу загружаю, что хочу удаляю», - написал он.

Блогеру выгодно бросать соратников в топку пиара, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В комментарии для «Политики Сегодня» он не удивился тому, что Навальный не предпринимает никаких действий, чтобы каким-то образом защитить соратников. 

«Он не ценит сторонников. Они для него важны в качестве участников организуемых им акций, либо как иллюстрация жертв режима для заграничных спонсоров. Чем больше их посадят, тем больше Навальный сможет получить бонусов от «западных партнеров». Пока он может бросать в топку пиара своих сторонников, он будет это продолжать делать», — убежден Милонов.    

 

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Автор: Елена Ляхова
#россия #навальный #милонов #общество #фбк

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