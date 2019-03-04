Милонов: Навальному платят за посаженных сторонников

Пятерых сотрудников созданного блогером Алексеем Навальным так называемого Фонда борьбы с коррупцией вызвали на допрос по делу об отказе удалить из интернета «расследование» о Дмитрии Медведеве. Напомним, постановление об изъятии фильма из сети вынес Люблинский суд Москвы в 2017 году.

Ранее в розыск из-за отказа исполнить решение суда был объявлен бывший директор ФБК Роман Рубанов. Видео было загружено с аккаунта, принадлежащего самому Навальному. А он, судя по признанию, удалять ничего не намерен.

«Я что хочу хочу загружаю, что хочу удаляю», - написал он.

Блогеру выгодно бросать соратников в топку пиара, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В комментарии для «Политики Сегодня» он не удивился тому, что Навальный не предпринимает никаких действий, чтобы каким-то образом защитить соратников.