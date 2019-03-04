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15:33   4 Марта 2019
Россия

Воспитанники детсадов в Брянске отравились молочными продуктами

Воспитанники детсадов в Брянске отравились молочными продуктами

Уголовное дело заведено после отравления воспитанников нескольких детских садов Брянска кефиром и сметаной. Об этом сообщил в понедельник, 4 марта Следственный комитет РФ.

Инцидент, по информации ведомства произошел, 20 февраля. По результатам исследований проб кефира и сметаны специалисты Центра гигиены и эпидемиологии нашли в продуктах бактерии кишечной палочки. Известно, что дошкольные учреждения располагались в Володарском районе города.

Дело завели по статье «производство, хранение, перевозка, сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, предназначенной для детей в возрасте до 6 лет», — сказано в сообщении  СК РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#ск рф #отравление #детские сады

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