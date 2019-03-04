Иск Соболь развалят в суде – адвокаты

Юрист ФБК Любовь Соболь, по данным «Политики Сегодня», не против подать и еще один иск к властям Москвы, детским садикам и компании «Конкорд». Этого она не исключила в кулуарных разговорах с участницами «Женского форума», организованного КПРФ в Госдуме.

В первом иске Соболь, представляющая интересы 16 человек, рассчитывает не столько на компенсации в полмиллиона каждому, сколько на громкость процесса: на заседания она собирается вызывать чиновников и допрашивать их.

«Этот иск очень важен еще и для того, чтобы родители пострадавших детей смогли наконец-то добиться правды», - написала Соболь в Facebook.

Почетный адвокат России Константин Федоров в разговоре с «Политикой Сегодня» усомнился, что у Соболь получится выиграть дело.

«Шансов объективно мало», - заметил он.

Федоров придерживается мнения, что при таком подходе представитель истцов при рассмотрении дела часто не находит взаимопонимания с судьей, что минимизирует шансы на позитивный исход.

Юрист, адвокат и старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов, оценивая перспективы дела, заметил, что коллективные иски часто буксуют в механизмах российской Фемиды. Вдобавок, по оценке собеседника «ПС», России не хватает специалистов по коллективным делам, что значительно снижает шансы на благополучный исход для истцов.

«Найти сегодня российского адвокатов, у которого была бы постоянная практика коллективных исков, я думаю, вы не сможете. Вообще в России вы не найдете такого человека. Сказать, как долго будет рассматриваться подобный коллективный иск невозможно. Мы с коллегами сколько раз пытались это сделать против многих ответчиков, ни разу не получилось. У нас просто иски [коллективные] не принимают. Дробят на много дел, которые потом довольно некачественно рассматриваются. У судьи огромный завал, и ему нужно постоянно в памяти возвращаться к конкретному производству. И тогда судьи делают еще смешнее: разбивают и объединяют в одно производство несколько разных исков. Логику понять невозможно», - говорит Некрасов.

Альтернативой коллективному иску могла бы стать серия одиночных, в которых истец пытается судиться с садиком, с которым у него есть правовые отношения. Но такая не предусматривает пиара и шумного процесса.

«Конкорд» ранее приступил к выплатам материальной помощи семьям пострадавших детей. Как следует из промежуточного отчета компании, за деньгами обратились 17 человек. Четверо уже получили матпомощь.

Ранее опрошенные «ПС» эксперты сошлись во мнении, что коллективный иск юриста ФБК Соболь имеет ярко выраженный политический характер и служит цели дискредитировать бизнесмена Евгения Пригожина, у которого Навальный требовал 300 миллионов рублей, обещая прекратить информационные атаки.