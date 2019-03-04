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15:22   4 Марта 2019
Россия

Иск Соболь развалят в суде – адвокаты

Иск Соболь развалят в суде – адвокаты

Юрист ФБК Любовь Соболь, по данным «Политики Сегодня», не против подать и еще один иск к властям Москвы, детским садикам и компании «Конкорд». Этого она не исключила в кулуарных разговорах с участницами «Женского форума», организованного КПРФ в Госдуме.

В первом иске Соболь, представляющая интересы 16 человек, рассчитывает не столько на компенсации в полмиллиона каждому, сколько на громкость процесса: на заседания она собирается вызывать чиновников и допрашивать их.

«Этот иск очень важен еще и для того, чтобы родители пострадавших детей смогли наконец-то добиться правды», - написала Соболь в  Facebook.

Иск Соболь развалят в суде – адвокаты

Почетный адвокат России Константин Федоров в разговоре с «Политикой Сегодня» усомнился, что у Соболь получится выиграть дело.

«Шансов объективно мало», - заметил он.

Федоров придерживается мнения, что при таком подходе представитель истцов при рассмотрении дела часто не находит взаимопонимания с судьей, что минимизирует шансы на позитивный исход.

Иск Соболь развалят в суде – адвокаты

Юрист, адвокат и старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов, оценивая перспективы дела, заметил, что коллективные иски часто буксуют в механизмах российской Фемиды. Вдобавок, по оценке собеседника «ПС», России не хватает специалистов по коллективным делам, что значительно снижает шансы на благополучный исход для истцов.

«Найти сегодня российского адвокатов, у которого была бы постоянная практика коллективных исков, я думаю, вы не сможете. Вообще в России вы не найдете такого человека. Сказать, как долго будет рассматриваться подобный коллективный иск невозможно. Мы с коллегами сколько раз пытались это сделать против многих ответчиков, ни разу не получилось. У нас просто иски [коллективные] не принимают. Дробят на много дел, которые потом довольно некачественно рассматриваются. У судьи огромный завал, и ему нужно постоянно в памяти возвращаться к конкретному производству. И тогда судьи делают еще смешнее: разбивают и объединяют в одно производство несколько разных исков. Логику понять невозможно», - говорит Некрасов.

Альтернативой коллективному иску могла бы стать серия одиночных, в которых истец пытается судиться с садиком, с которым у него есть правовые отношения. Но такая не предусматривает пиара и шумного процесса.

«Конкорд» ранее приступил к выплатам материальной помощи семьям пострадавших детей. Как следует из промежуточного отчета компании, за деньгами обратились 17 человек. Четверо уже получили матпомощь.Иск Соболь развалят в суде – адвокаты

Ранее опрошенные «ПС» эксперты сошлись во мнении, что коллективный иск юриста ФБК Соболь имеет ярко выраженный политический характер и служит цели дискредитировать бизнесмена Евгения Пригожина, у которого Навальный требовал 300 миллионов рублей, обещая прекратить информационные атаки.

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Автор: Максим Сахаров
#адвокаты #конкорд #соболь

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