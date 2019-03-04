Власти Сирии разрешили промышленникам импортировать мазут и топливо

Сирийские власти в понедельник, 4 марта, разрешили промышленникам импортировать мазут и топливо, чтобы разрешить кризис в стране, который связан с недостатком местного производства горюче-смазочных материалов. Премьер-министр САР Имад Хамис издал указ, которые разрешает промышленным палатам и промышленникам импортировать мазут и топливо по суше и морю.

«В течение трех месяцев», — отметили в пресс-службе сирийского премьера.

Власти Сирии приняли такое решение, чтобы не только обеспечить дополнительное количество мазута и топлива в стране, но и поддержать поставки нефтепродуктов. Нефтегазовый кризис в стране усугубился зимой.

Министр нефти и минеральных ресурсов САР Али Гане заявлял в январе, что 26 нефтяных танкеров не попали в страну из-за экономических санкций против Дамаска.