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15:30   4 Марта 2019
Весь мир

Власти Сирии разрешили промышленникам импортировать мазут и топливо

Власти Сирии разрешили промышленникам импортировать мазут и топливо

Сирийские власти в понедельник, 4 марта, разрешили промышленникам импортировать мазут и топливо, чтобы разрешить кризис в стране, который связан с недостатком местного производства горюче-смазочных материалов. Премьер-министр САР Имад Хамис издал указ, которые разрешает промышленным палатам и промышленникам импортировать мазут и топливо по суше и морю.

«В течение трех месяцев», — отметили в пресс-службе сирийского премьера. 

Власти Сирии разрешили промышленникам импортировать мазут и топливо

Власти Сирии приняли такое решение, чтобы не только обеспечить дополнительное количество мазута и топлива в стране, но и поддержать поставки нефтепродуктов. Нефтегазовый кризис в стране усугубился зимой.

Министр нефти и минеральных ресурсов САР Али Гане заявлял в январе, что 26 нефтяных танкеров не попали в страну из-за экономических санкций против Дамаска.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #топливо #импорт #мазут

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