Путин: Нужно сохранить уровень инфляции при его подстройке к росту НДС

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости сохранить стабильный уровень инфляции в России при временном повышении его динамики из-за увеличения НДС до 20% с 2019 года.

Об этом президент сообщил на встрече с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. Председатель ЦБ отметила, что средний показатель инфляции составляет 4%, при этом иногда он «бывает чуть меньше, чуть больше».

В беседе с Путиным Набиуллина подчеркнула, что из-за временных разовых факторов сейчас инфляция около 5%. Глава ЦБ предположила, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении вернется к 4%.

Глава государства в ответ заметил, что российские власти и рассчитывали на постепенную подстройку инфляции к повышению НДС, когда принималось такое решение.