Всю жизнь не там. Макаревич рассказал, что выводит его из себя
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что его раздражает неспособность взрослых людей организовать вокруг себя «элементарное гармоническое пространство». Об этом артист написал на своей странице в Facebook. В качестве примера певец привел своего товарища, который в одном из ресторанов в России решил отведать тунца, а не судака.
Певец считает, что если люди идут в китайский ресторан, то они должны попробовать именно китайскую кухню, а за борщом им следовало бы отправиться в ресторан русской кухни. Для наглядности Макаревич рассказал про обед в «большом среднерусском городе на берегу большой среднерусской реки» с приятелем. Певец сообщил, что его товарищ решил заказать тунца, который в данном регионе явно не водится и даже доводы музыканта о том, что экзотическая для этих мест рыба вряд ли будем подана к столу в свежем виде, товарищ Макаревича реагировать не стал.
«Но мой товарищ хочет тунца. Всю жизнь. И всю жизнь не там. Флаг ему в руки…», — заключил артист.