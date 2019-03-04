Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

 Путин назначил нового посла РФ в Гвинее и Сьерра-Леоне

Путин назначил нового посла РФ в Гвинее и Сьерра-Леоне
Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

 Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием
Представители РФ и США обсудили итоги прошедшего саммита США-КНДР

Представители РФ и США обсудили итоги прошедшего саммита США-КНДР

 Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию

Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию
Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

Российские города станут инновационными: форум «Умный город» стартует в апреле

 Путин назначил нового посла РФ в Гвинее и Сьерра-Леоне

Путин назначил нового посла РФ в Гвинее и Сьерра-Леоне
Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

Около 60% украинцев отметили ухудшение экономической ситуации в стране

 Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием

Депутат Думы счел обещание Порошенко «не отдавать Крым» лицемерием
Представители РФ и США обсудили итоги прошедшего саммита США-КНДР

Представители РФ и США обсудили итоги прошедшего саммита США-КНДР

 Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию

Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию
15:22   4 Марта 2019
Россия

Всю жизнь не там. Макаревич рассказал, что выводит его из себя

Всю жизнь не там. Макаревич рассказал, что выводит его из себя

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что его раздражает неспособность взрослых людей организовать вокруг себя «элементарное гармоническое пространство». Об этом артист написал на своей странице в Facebook. В качестве примера певец привел своего товарища, который в одном из ресторанов в России решил отведать тунца, а не судака.

Певец считает, что если люди идут в китайский ресторан, то они должны попробовать именно китайскую кухню, а за борщом им следовало бы отправиться в ресторан русской кухни. Для наглядности Макаревич рассказал про обед в «большом среднерусском городе на берегу большой среднерусской реки» с приятелем. Певец сообщил, что его товарищ решил заказать тунца, который в данном регионе явно не водится и даже доводы музыканта о том, что экзотическая для этих мест рыба вряд ли будем подана к столу в свежем виде, товарищ Макаревича реагировать не стал. 

«Но мой товарищ хочет тунца. Всю жизнь. И всю жизнь не там. Флаг ему в руки…», — заключил артист.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#общество #макаревич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...