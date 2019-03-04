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15:25   4 Марта 2019
Россия

Путин распорядился повысить ответственность нелегальных кредиторов

Путин распорядился повысить ответственность нелегальных кредиторов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обозначила борьбу с нелегальными кредиторам проблемой, в которой пока не удалось достигнуть прогресса. Она уточнила, что такие кредиторы не зарегистрированы у Центрального банка и их деятельность никак не регулируется.

«Есть неформальные (коллекторы), которые покупают эти кредиты и потом, что называется, «кошмарят» людей. Здесь наводить порядок мы можем только вместе с Генпрокуратурой, мы с ними и работаем по выявлению вот таких нелегальных кредиторов», - сказала Набиуллина.

На вопрос главы РФ про повышение ответственности в этом секторе председатель ЦБ рассказала, что в настоящее время обсуждаются увеличение административной ответственности либо введение уголовной ответственности.

Путин распорядился проработать с Генпрокуратурой оба варианта.

Ранее сообщалось, что 4 марта президент РФ проведет встречу с главой ЦБ, чтобы обсудить состояние банковского сектора и работу регулятора.

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Автор: Ольга Шпакова
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