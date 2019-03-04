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15:27   4 Марта 2019
Россия

Юрист: Коллекторское агентство Гудкова нарушало закон, раз не получило лицензию

Юрист: Коллекторское агентство Гудкова нарушало закон, раз не получило лицензию

Деятельность коллекторских агентств до сих пор будоражит россиян. Несмотря на принятый в 2016 году закон, который должен был регулировать их деятельность, случаев незаконных и смертельно опасных действий коллекторов — огромное количество.

Одно из самых крупных коллекторских агентств, ООО «Центральное долговое агентство», принадлежит младшему брату бывшего кандидата на пост мэра Москвы Дмитрия Гудкова Владимиру. В 2016 году Гудков резко выступил против ужесточения закона, заявив, что его организация работает по всем правилам.

Юрист: Коллекторское агентство Гудкова нарушало закон, раз не получило лицензию

Позже стало известно, что против компании было возбуждено 11 производств. В итоге «Центральное долговое агентство» не попало в реест юрлиц, которые работают по возврату просроченных долгов. Нет фирмы и среди членов «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств».

Юрист Алексей Кравцов считает, что незаконной коллекторской деятельностью могут заниматься не коллекторы, а преступники. Еще до закона все были обязаны войти в реестр и получить лицензию.

«Если будет репутация, что долги выбивают какими-то несусветными способами, то у этого банка кредит не будут брать. Поэтому официальные крупные коллекторы все это делали сами», — отметил он.

Получается, что агентство Гудкова до 2016 года нарушало законодательство, раз не смогло получить лицензию. Чем сейчас занимается Гудков младший — неизвестно. Его фирма либо не работает (там не берут трубки, сайт недоступен), либо действует нелегально, подытожил Кравцов.

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Автор: Виктория Разумовская

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