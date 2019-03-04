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15:04   4 Марта 2019
Россия

Дом советов построят в Калининграде

Дом советов построят в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в столице региона власти вернутся к итогам международного архитектурного конкурса и выстроят экспоцентр у Дома советов. Его слова приводит «Русский Запад».

«У нас в международном архитектурном конкурсе победила концепция Антона Сагаля», — заметил он.

По словам Алиханова ее поместят в выставочный центр, в рамках проекта «Россия – моя история». Концепция Сагаля предполагает современный объем, который ведет к территории, где находился замок.

Издание подчеркивает, что ранее власти не собирались возвращаться к концепции обновления Королевской горы, предложенную архитектором Сагалем. Алиханов же до этого отмечал, что не отвергал результатов международного конкурса на ревитализацию окрестностей Дома советов. 

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Автор: Алла Ларионова
#калининград #алиханов #дом советов

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