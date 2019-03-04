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 Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию

Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию
15:38   4 Марта 2019
Весь мир

Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию

Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию

Волна фейков в Замбии продолжается. Если на прошлой неделе вброс касался главной энергитической компании, то теперь нападкам подверглось МИД страны., пишет Lusaka Times.

В феврале в СМИ появилась информация, что глава министерства иностранных дел Замбии Стивен Кампьонго якобы приказал арестовать четырех экс-полицейских в городе Сешеке, граничащем с Намибией. Полицейские, предположительно, избили четырех членов «Патриотического фронта», правящей партии в Замбии.

Нефас Чифута, отвечающий за связи с общественностью, назвал информацию ложной — Кампьонго не отдавал подобных приказов. МИД не имеет полномочий для ареста, такие решения принимают в прокуратуре Замбии, уточнил он.

Чифута добавил, что Кампьонго не обсуждал итоги дополнительных выборов с сотрудниками правоохранительных органов Замбии.

Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию

Также стало известно о нападках на заместителя генсека Партии социалистов Фреда Мембе. Неизвестные под его именем выпустили статью в издании The Zambian Observer.

По словам Мембе, портал опубликовал статью под заголовком «A Must Read: Fred M’membe voices out» от имени политика, хотя он не имеет к ней никакого отношения. Мембе уверен, что The Zambian Observer клевещет и делает это намеренно. 

Заместитель генсека призвал издание писать правду и не вводить в замешательство сограждан.

Замбию накрыла волна фейк-ньюс. Теперь и про полицию

Замбия подвергается подобным атакам не в первый раз. Как сообщал спецпомощник президента, экономика страны из-за вбросов теряет миллионы долларов. Особенно это опасно при растущем госдолге государства: сейчас он составляет 16 миллиардов долларов.

Эксперт в беседе с «Политикой сегодня» разъяснил, что центр вбросов находится в Вашингтоне. При этом США сотрудничают с Замбией, поставляя туда резину и автомобили, а в обмен забирая полезные ископаемые, такие как кобальт, серебро и золото.

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Автор: Павел Никифоров
#африка #фейки #замбия

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