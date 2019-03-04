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14:47   4 Марта 2019
Россия

Проект закона соцдоплатах к пенсии направили в Госдуму

Проект закона соцдоплатах к пенсии направили в Госдуму

Российское правительство направило в Госдуму РФ проект закона, предполагающий, что сумма индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат будет исключена из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера, в связи с чем социальные доплаты в России будут выплачиваться сверх прожиточного минимума. Соответствующие данные появились на официальном сейте кабмина.

Документ предлагает исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера средства текущей корректировки размеров пенсий и ежемесячных выплат.

«Получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума», — об этом сказано в сообщении.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #пенсии

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