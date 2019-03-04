Проект закона соцдоплатах к пенсии направили в Госдуму

Российское правительство направило в Госдуму РФ проект закона, предполагающий, что сумма индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат будет исключена из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера, в связи с чем социальные доплаты в России будут выплачиваться сверх прожиточного минимума. Соответствующие данные появились на официальном сейте кабмина.

Документ предлагает исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера средства текущей корректировки размеров пенсий и ежемесячных выплат.