Шумахер появился на публике впервые после травмы

Автогонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер замечен на публике впервые с момента трагедии на горнолыжном курорте в 2013 году. Спортсмен прилетел на виллу в испанской Майорке вместе с семьей.

Об этом сообщает «Царьград». Знаменитого гонщика заметили в вертолете вместе с братом.

Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» впервые с момента трагедии выехала на остров Майорка. По данным ряда западных СМИ, гонщик находится в Испании вместе с близкими. Самостоятельно передвигаться он не может, поэтому в путешествие поехал также медперсонал.

Журнал Bunte со ссылкой на очевидцев пишет, что Шумахер замечен среди пассажиров вертолета вместе с братом Ральфом. По словам источников, семья остановилась на вилле гонщика.

Шумахер не появлялся на публике с конца 2013 года. Чемпион получил серьезные травмы головы на горнолыжном курорте. Более пяти лет Шумахер находится фактически в недееспособном состоянии.