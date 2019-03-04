Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет в своем доме в Данмоу, Британия. Об этом сообщает The Sun.

Полиция до сих пор остается в доме, где нашли тело музыканта. Его смерть не рассматривается как насильственная: следствие не обнаружило ничего подозрительного. Представитель британской полиции сообщила, что органы правопорядка приехали на вызов в 8.10 утра в понедельник.

«Мы приехали на вызов, но к сожалению, 49-летний мужчина был обнаружен мертвым на месте происшествия. Его ближайшие родственники были проинформированы о факте его кончины», — заявила сотрудница полиции.

Сотрудник скорой помощи сообщил журналистам, что медицинскую бригаду вызвали в 8.08 утра. Медикам сообщили о человеке, который был без сознания в районе Брук-Хилл, Данмоу. К приезду медиков Кит Флинт скончался.