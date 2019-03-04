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14:50   4 Марта 2019
Весь мир

Чад «экспортирует» боевиков в соседние государства, заявил эксперт

Чад «экспортирует» боевиков в соседние государства, заявил эксперт

Власти Чада решили закрыть границу с Ливией, объяснив это необходимостью «усилить безопасность» государства. Ливийская национальная армия успешно борется с террористами. Глава ВС Чада Махамат Абали Салах заявил, что боевики отступают и могут «просочиться» в Чад.

Политолог Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что военнослужащие ливийской армии довольно умело борются с террористами. У них есть достаточный опыт для того, чтобы оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Чад «экспортирует» боевиков в соседние государства, заявил эксперт

Чад решил закрыть границу только после того, как в этот район пришли силы Национальной армии Ливии. Чад же «экспортирует» боевиков в соседние страны, такие как Судан и ЦАР. Из-за этого ситуация дестабилизируется, а гражданские и политические институты деградируют. Кроме того, чадские боевики поставляют оружие другим странам.

Кошкин подчеркнул, что на территории континента зачастую нет демаркационных линий. Из-за этого террористы спокойно переходят из одной страны в другую.

«Если правительство не в состоянии контролировать процессы, связанные с реформами и повышением эффективности экономики, то это приводит к созданию условий, когда на этой почве «прорастают» террористические организации. Как раз в такой ситуации сейчас находится Чад», — добавил политолог.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #ливия #чад #лна

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