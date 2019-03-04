Чад «экспортирует» боевиков в соседние государства, заявил эксперт

Власти Чада решили закрыть границу с Ливией, объяснив это необходимостью «усилить безопасность» государства. Ливийская национальная армия успешно борется с террористами. Глава ВС Чада Махамат Абали Салах заявил, что боевики отступают и могут «просочиться» в Чад.

Политолог Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что военнослужащие ливийской армии довольно умело борются с террористами. У них есть достаточный опыт для того, чтобы оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Чад решил закрыть границу только после того, как в этот район пришли силы Национальной армии Ливии. Чад же «экспортирует» боевиков в соседние страны, такие как Судан и ЦАР. Из-за этого ситуация дестабилизируется, а гражданские и политические институты деградируют. Кроме того, чадские боевики поставляют оружие другим странам.

Кошкин подчеркнул, что на территории континента зачастую нет демаркационных линий. Из-за этого террористы спокойно переходят из одной страны в другую.