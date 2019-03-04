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15:02   4 Марта 2019
Россия

ГД в среду рассмотрит во II чтении проекты о фейках и оскорблении государства

ГД в среду рассмотрит во II чтении проекты о фейках и оскорблении государства

Госдума Российской Федерации 6 марта планирует рассмотреть во втором чтении проекты о борьбе с фейками и оскорблением государственных символов. Об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Ранее сенатор Андрей Клишас предложил депутатам рассмотреть проект, предлагающий наделить прокуроров правом выносить решения о блокировке сайтов с оскорблениями государства и общества. 

Также проект закона предлагает ввести административное наказание за оскорбления в сети в адрес общества и государства. Штрафы варьируются от одной до пяти тысяч рублей, также предусмотрен административный арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ направили законопроект о соцдоплатах к пенсии.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #госдума #законопроект #политика

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