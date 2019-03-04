Гособоронзаказ в РФ будет уменьшаться

Оборонным предприятиям необходимо наращивать выпуск гражданской продукции, гособоронзаказ будет постепенно уменьшаться. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он также добавил, что диверсификации необходимо уделять особое внимание.

«Очень высокие цели перед нами президент поставил по диверсификации. Да, действительно, гособоронзаказ будет постепенно уменьшаться или стабилизироваться», — заметил Борисов в понедельник, выступая на «Лианозовском электромеханическом заводе».

Он также заметил, что «Лианозовский электромеханический завод» имеет на это хорошие шансы, так как его продукция априори была диверсифицирована, он имеет управление воздушным движением, а также хороший экспортный потенциал.