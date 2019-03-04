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14:36   4 Марта 2019
Россия

Гособоронзаказ в РФ будет уменьшаться

Гособоронзаказ в РФ будет уменьшаться

Оборонным предприятиям необходимо наращивать выпуск гражданской продукции, гособоронзаказ будет постепенно уменьшаться. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он также добавил, что диверсификации необходимо уделять особое внимание.

«Очень высокие цели перед нами президент поставил по диверсификации. Да, действительно, гособоронзаказ будет постепенно уменьшаться или стабилизироваться», — заметил Борисов в понедельник, выступая на «Лианозовском электромеханическом заводе».

Он также заметил, что «Лианозовский электромеханический завод» имеет на это хорошие шансы, так как его продукция априори была диверсифицирована, он имеет управление воздушным движением, а также хороший экспортный потенциал.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #юрий борисов #гособоронзаказ

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