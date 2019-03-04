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14:52   4 Марта 2019
Весь мир

Латвия пригласит медиков из Украины и Белоруссии

Латвия пригласит медиков из Украины и Белоруссии

Руководитель Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце в понедельник, 4 марта, сообщила, что стране не хватает медицинских работников. По ее словам, Латвия привлечет украинских и белорусских медиков, чтобы снизить дефицит кадров в системе здравоохранения страны.

«Несмотря на повышение зарплат, в Латвии по-прежнему очень не хватает медперсонала», — сказала Айзсилниеце.

Стране нужны медсестры и работники медицинских бригад​​​, поэтому Латвия пригласит медиков из Украины и Белоруссии. Айзсилниеце подчеркнула, что зарубежные специалисты выучат государственный язык и приступят к работе. Латвийские медики уезжают работать в Норвегию и Германию из-за низких зарплат. Хотя правительство повышало на 20 процентов заработные платы медицинским работникам 1 января 2019 года.

«Но мы можем привлечь работников из соседних стран», — резюмировала Айзсилниеце.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #латвия #белоруссия #медики

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