Руководитель Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце в понедельник, 4 марта, сообщила, что стране не хватает медицинских работников. По ее словам, Латвия привлечет украинских и белорусских медиков, чтобы снизить дефицит кадров в системе здравоохранения страны.

«Несмотря на повышение зарплат, в Латвии по-прежнему очень не хватает медперсонала», — сказала Айзсилниеце.

Стране нужны медсестры и работники медицинских бригад​​​, поэтому Латвия пригласит медиков из Украины и Белоруссии. Айзсилниеце подчеркнула, что зарубежные специалисты выучат государственный язык и приступят к работе. Латвийские медики уезжают работать в Норвегию и Германию из-за низких зарплат. Хотя правительство повышало на 20 процентов заработные платы медицинским работникам 1 января 2019 года.