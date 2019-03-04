Полк С-400 усилил ПВО под Калининградом

Полк новейшей системы С-400 «Триумф» поступил на усиление противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Балтийского флота. Об этом говорится в соответствующем релизе.

«Противовоздушная оборона Калининградской области усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 «Триумф», который поступил на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа», — сказано в сообщении.

Система прибыла уже находится в пункте постоянной дислокации, куда она прибыла с полигона Капустин Яр, расположенного в Астраханской области. На предыдущем месте дислокации она, отметили в релизе, провела успешные боевые стрельбы. Известно, что "ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей Калининградской области к концу следующей недели.